وقفة احتجاجية بتونس تنديداً بسجن نائب رئيس حركة النهضة

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قيادات حركة النهضة اعتبرت ان اعتقال على العريض محاولة من السلطات للتغطية على عزوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والهاء المواطنين عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

تحريك الشارع التونسي سيتواصل وان بدوافع متباينة.

وفي خطوة مفاجئة ختم الرئيس قيس سعيد قانون المالية الجديد وتم نشره بالرائد الرسمي دون أي توضيح للعموم بشأن مضمونه.



منظمات وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات متعددة بينها هيئة المحامين رفضت ماجاء بالقانون وحملت قيس سعيد مسؤولية ما سيترتب عن ذلك

مؤشرات توترات اجتماعية في الافق ستمس بتداعياتها ما تبقى ما المسار الانتخابي في تونس.

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