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وقفة احتجاجية بتونس تنديداً بسجن نائب رئيس حركة النهضة

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

بعد أربعة أيام على اعتقال على العريض نائب رئيس حركة النهضة على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر، تداعى أنصار النهضة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة تونس للضغط من أجل إطلاق سراحه.

العالم - مراسلون

قيادات حركة النهضة اعتبرت ان اعتقال على العريض محاولة من السلطات للتغطية على عزوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والهاء المواطنين عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

تحريك الشارع التونسي سيتواصل وان بدوافع متباينة.

وفي خطوة مفاجئة ختم الرئيس قيس سعيد قانون المالية الجديد وتم نشره بالرائد الرسمي دون أي توضيح للعموم بشأن مضمونه.

منظمات وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات متعددة بينها هيئة المحامين رفضت ماجاء بالقانون وحملت قيس سعيد مسؤولية ما سيترتب عن ذلك

مؤشرات توترات اجتماعية في الافق ستمس بتداعياتها ما تبقى ما المسار الانتخابي في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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