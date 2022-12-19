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ناشط سعودي: ياليت شيوخ قبائل السعودية يتعلمون الشجاعة من هذا الشيخ!

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد وجهاء قبيلة بني صخر في الأردن وهويخاطب ملك عبدالله الثاني بشجاعة، مطالبين شيوخ القبائل في السعودية أن يحذو حذو هذا الشيخ ويتعلمون الشجاعة منه لمواجهة ال سعود.

العالم ـ السعودية

وحسب الفيديو، يقول الشيخ الأردني مخاطبا الملك عبداللi الثاني: "الساكت عن الحق شيطان أخرس. لن نخاف! لم يعد لنا شيء نخاف عليه.... اصبحنا غرباء في وطننا يا جلالة الملك و نحن لا نقبل أن نكون غرباء. أرجو أن تؤدب وتضرب بيد من فولاد على كل من تسول له نفسه تخريب البلد ومن يخربون البلد عندك يا جلالة الملك وليسوا عندنا وليس المعتصمين أو الذين يخرجون الى الشوارع. أنتم تقمعون الناس و تريدون تكميم أفواههم".

وأضاف: "بإسم قبيلة بني صخر اقول لن نرضى الذل".

ونشر الناشط والإعلامي عبدالله الغامدي الفيديو على توييتر و غرد: يا ليت شيوخ القبائل في جزيرة العرب "السعودية " يتعلمون الشجاعة من هذا الشيخ فما سرقه آل سعود من ثرواتكم وما أوقعه فيكم من ذل ومهانة وخنوع لا يقارن بشيء بما فعله ملك الأردن في أهل الأردن.

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ناشط سعودي: ياليت شيوخ قبائل السعودية يتعلمون الشجاعة من هذا الشيخ!