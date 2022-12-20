الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. قرار بحبس'علي العريض' في قضية إرسال شبانا للقتال في سوريا

تونس.. قرار بحبس'علي العريض' في قضية إرسال شبانا للقتال في سوريا
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر قاض تونسي بطاقة ايداع بالسجن بحق رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض في قضية تسفير الشباب الى سوريا.

العالم- تونس

وقالت المحامية 'إيناس حراث' إنّ" قاضي التحقيق بجرائم الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بحق رئيس الوزراء السابق علي العريّض في ما بات يعرف بقضية التسفير".

من جهته أكد مختار الجماعي محامي العريّض لوكالة رويترز صحة الخبر دون ذكر تفاصيل اضافية.

ويخضع العريض وسياسيين آخرين من الحزب ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الى التحقيق في القضية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وشارك آلاف من التونسيين في الحرب في سوريا الى جانب مجموعات مسلحة وارهابية، حيث قدرت السلطات التونسية أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف عنصر دخلوا سوريا عبر تركيا.

وينفي قادة النهضة أي علاقة لهم بالقضية. واتهمت الحركة في بيان لها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم اليهم.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية في اول حكومة في 2011 ثم رئيسا للحكومة بين 2013 و.2014

روابط ذات صلة

احزاب تونسية: شرعية الرئيس سعيد انتهت وعليه التنحي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المندلاوي يطالب السوداني بسرعة التصدي لفلول 'داعش' اثر هجوم ديالى

تونس.. قرار بحبس'علي العريض' في قضية إرسال شبانا للقتال في سوريا

ازدياد معدلات الإصابة بالملاريا في السودان

جندي يحرق كنيسة شرقي السودان

مقتل أكثر من '20 قرويا' بهجومين مسلحين شمال نيجيريا

الصين تدعو لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر الأميركي