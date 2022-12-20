تونس.. قرار بحبس'علي العريض' في قضية إرسال شبانا للقتال في سوريا

العالم- تونس

وقالت المحامية 'إيناس حراث' إنّ" قاضي التحقيق بجرائم الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بحق رئيس الوزراء السابق علي العريّض في ما بات يعرف بقضية التسفير".

من جهته أكد مختار الجماعي محامي العريّض لوكالة رويترز صحة الخبر دون ذكر تفاصيل اضافية.

ويخضع العريض وسياسيين آخرين من الحزب ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الى التحقيق في القضية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وشارك آلاف من التونسيين في الحرب في سوريا الى جانب مجموعات مسلحة وارهابية، حيث قدرت السلطات التونسية أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف عنصر دخلوا سوريا عبر تركيا.

وينفي قادة النهضة أي علاقة لهم بالقضية. واتهمت الحركة في بيان لها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم اليهم.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية في اول حكومة في 2011 ثم رئيسا للحكومة بين 2013 و.2014