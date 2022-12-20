أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران..

وزير الخارجية .. إيران مستعدة لإستضافة مؤتمرات للحوار الإقليمي.

- جمهوري اسلامي ..

وزارة الأمن تعلن عن تفكيك خلية جاسوسية للموساد وإعتقال عناصرها .

- سياست روز..

المواطنون الفرنسيون يتظاهرون تنديدا بعضوية بلادهم في حلف شمال الأطلسي الناتو .

- كيهان ..

رئيس وزراء جمهورية أرمينيا يحذر من تبعات خطيرة لإغلاق الرئيس الأذربيحاني علييف معبر لاجين.

- ابرار ..

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك العراقية .

- اطلاعات ..

خرازي رئيس اللجنة الإستراتيجية للعلاقات الخارجية .. إيران مستعدة للعودة لتعهداته بالإتفاق النووي .

- عصر ايرانيان ..

زيارة وفد الوكالة الدولية تتزامن مع تصعيد الغرب ضغوطه على إيران.

- ابتكار ..

زيلينسكي يطالب أوروبا بإرسال المزيد من السلاح والذخائر الحربية للجيش الأوكراني .

- افتاب يزد ..

الرئيس الأوكراني يتحدث عن إستعدادات عسكرية واسعة لبدء عمليات إستعادة شبه جزيرة القرم .

- آرمان ملي ..

وزير الخارجية .. على أمريكا الخيار بين مواصلة مواقفها المرائية والسير بطريق التوصل لإتفاق.

- آرمان امروز ..

الأعداء الألداء يتفاوضون أيضا .. ألمانيا تستضيف إجتماعا سريا بين مسؤولين أتراك ويونانيين.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (السعودية والذنب الذي لايغتفر )..

يزدحم ملف العلاقات بين ايران والسعودية في اية وساطات بقضايا عديدة تشكل محاور الخلافات بين البلدين , ومن بينها دعم النظام السعودي للارهاب التكفيري في المنطقة وحرب التحالف السعودي على اليمن ودعم هذا النظام للجماعات المسلحة في سوريا وزعزعته لاستقرار لبنان وقضايا التطبيع , وهناك ايضا قضايا الحجاج الايرانيين وكارثة منى والى اخر القائمة ..

( كل هذه القضايا مطروحة في الواقع بشكل مباشر او غير مباشر في أية جهود ومبادرات ووساطات بين إيران والسعودية )

لكن المسألة هنا هي ان النظام السعودي تجاوز الخط الاحمر الرئيسي الذي يرتبط بالامن القومي الايراني بمحاولاته اقحام انفه في الاوضاع الداخلية في ايران عبر دعم الاضطرابات مرتكبا خطئأ فادحا لايغتفر ينسف اية ارضيات وساطة بين البلدين .

ولا ينسى احد ان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان كشف قبل مدة بنفسه عن نوايا البلاط السعودي الرهان على زعزعة الاستقرار في ايران او بنقل الحرب للداخل الايراني حسب تعبير بن سلمان . ان محاولات الرياض تأجيج خلافات داخلية في بلادنا ذنب لايغتفر ابدا.

2- سياست روز ..

في الشان الاوكراني كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( ماذا وراء رفض إقتراح ؟ ).

مع استمرار الحرب الاوكرانية بكل اهوالها ودمارها ومخاطرها رفضت كييف اقتراحا طرحه مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنري كيسنجر دعا لبدء مفوضات سلام بين اوكرانيا وروسيا لتفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة .

( الحكومة الأوكرانية رفضت إقتراح كيسنجر ببدء مفاوضات مع روسيا مشددة على أن هذا الإقتراح تساهل مع المعتدي ولصالحه )

ان مثل هذا الرفض من قبل كييف يرتبط الى حد كبير برهانها على توسيع امريكا واوروبا دعمهما العسكري والمالي لاوكرانيا لتمويل مواصلة الحرب .

ولكن هذا الرفض من قبل زيلينسكي يعني تجاهل عجيب للواقع على الارض ويعني ايضا الانزلاق في مخاطر اكبر اعتمادا على دعم غربي مصلحي قد يتغير وينحسر تماما مع تغير المصالح والظروف وحجم المخاطر .

3- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الناتو وإشعال نيران حرب في كوسوفو )..

في الوقت الذي ما زالت تتأـجج الحرب الاوكرانية فيه لتتحول الى حرب غير مباشرة بين الناتو وروسيا , يستعد الناتو للقيام بمناورات عسكرية واسعة بجمهورية كوسوفو التي تشهد ازمة خطيرة بين الحكومة والاقلية الصربية .

( إن أوروبا قد تشهد حربا أخرى بدخول الناتو على خط الأزمة الداخلية في كوسوفو بين الحكومة والأقلية الصربية )

ان توقيت الناتو في اجراء مناورات بكوسوفو ذات الاغلبية السكانية من الالبان , سيشكل استفزازا خطيرا لجمهورية صربيا المجاورة وحتى لروسيا على اعتبار ان الصرب من نفس الاصول العرقية السلافية مع روسيا .

4- ايران ...

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( شراكة جديدة بين روسيا البيضاء وروسيا )..

يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية لجمهورية بيلاروسيا او روسيا البيضاء الحليفة الرئيسية لموسكو باوروبا .

الاهداف المعلنة لهذ الزيارة , تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لكن لايجب تجاهل واقع اهمية الازمة الاوكرانية وربما واقع محوريتها في هذا السياق .

( إن زيارة بوتين لمينسك أثارت مخاوف جدية في كييف من إحتمال دخول روسيا البيضاء ميدان الحرب الى جانب روسيا بأوكرانيا )

فروسيا البيضاء تجري مناورات عسكرية واسعة قرب الحدود مع اوكرانيا الامر الذي بات يثير مخاوف كييف والعواصم الغربية , هذا ما عكسته التصريحات الاخيرة للرئيس الاوكراني , فزيلينسكي ابدى مخاوفه من هذه التطورات بشكل ضمني بالقول ان اوكرانيا مستعدة للدفاع عن نفسها مقابل اية سيناريوهات لروسيا وحلفاءها .

ان هذه المخاوف ترتبط بتكهنات فحسب , تكهنات قد لا تحدث ابدا لكن مجرد وجود مثل هذا الاحتمال قد يقنع زيلينسكي بالتفكير جديا بفتح ابواب المفاوضات لتفادي ما هو اخطر من كل ما حدث من مآىسي ودمار لبلده حتى لان.

5- اطلاعات..

حول اليمن كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( التحالف السعودي يواصل سرقاته للنفط اليمني )..

حذرت حركة انصار الله اليمنية من مغبة مواصلة التحالف السعودي لسرقاته ونهبه للنفط اليمني مستغلا اجواء نوع من الهدنة غير المعلنة.

( شركة النفط اليمنية المملوكة لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بصنعاء أكدت ان التحالف السعودي وسع سرقاته للنفط اليمني )

عبر تأجير المزيد من ناقلات النفط الاجنبية لتهريبه عبر مونئ اليمن الجنوبية على البحر الاحمر . هذا واتهمت صنعاء الامم المتحدة باغماض عينها از احتجاز التحالف السعودي لسفن وقود للشعب اليمني في تواطؤ مع هذا التحالف .