ابن سلمان يريد تحويل السعودية إلى مجتمع الجواسيس! +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفضل الناشطون تسمية المجتمع الذي تسعى اليه السلطات السعودية بـ"مجتمع الجواسيس" حيث سيكون مجتمع الكل فيه يتجسس على الكل والكل يبلغ عن الكل.

وأثار تطبيق "كلنا أمن" الذي طرحته الحكومة السعودية تحت عنوان الإبلاغ عن مخالفات وجرائم، شكوكا كبيرة في مواقع التواصل حول استخدامه لملاحقة المعارضين والتجسس على المواطنين، حيث جاء في حساب "لجان الحراك الشعبي": "كلنا أمن تطبيق الوشاية السعودي لمزيد من قمع الحريات".

وجاء في حساب "سعودي ليكس" حول هذا الموضوع: "يمثل كلنا أمن تطبيق الوشاية السعودي الذي يحول المواطنين إلى عنصر أمن مراقب على مواقع التواصل الاجتماعي ويعزز قدرات السلطات السعودية على قمع الحريات العامة".

أما حساب "بكل بلا وطن"كتب على صفحته: "كلهم جواسيس، مباحث على بعض، الاخ يبلغ عن ابوه، والام تبلغ على ولدها".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..