إضراب عام شامل في كل محافظات القدس والضفة حدادا على روح الشهيد ناصرأبو حميد

العالم - فلسطين

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

ودعت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، ابناء شعبنا الى الاضراب العام والشامل في محافظة رام الله والبيرة اليوم، ولمسيرات منددة بعملية اغتيال القائد ناصر أبو حميد.

وفي القدس، نعت حركة فتح اقليم القدس الشهيد الأسير ناصر ابو حميد، الذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقه بعد إصابته بالسرطان.

وأعلن الإقليم في بيان الحداد العام والشامل في محافظة القدس، واعتبار اليوم يوم غضب مع المحتل.

وأعلنت حركة التحرير الوطني فتح إقليم بيت لحم عن الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادا على استشهاد االاسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وقال امين سر إقليم فتح في بيت لحم محمد المصري لــ"وفا"، إن الاضراب سيعم كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، مشيرا الى أن الاضراب سيعم المدارس بعد الحصة الثالثة كما اتفق مع اتحاد المعلمين في المحافظة .

وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى المحررين والقوى الوطنية في محافظة بيت لحم عن وقفة في ساحة المهد رفضل لجريمة القتل الطبي التي تعرض لها الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وفي جنين، أعلنت القوى الوطنية والاسلامية عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة.

وفي نابلس، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب العام والحداد الشامل في كافة مناحي الحياة، حدادا على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه بخصوص المدارس فإنه كما أعلن اتحاد المعلمين، ستكون مغادرة المدراس بعد الحصة الثالثة.

ودعت اللجنة إلى التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال؛ تضامنا مع الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وتنديدا بجريمة الإهمال الطبي للأسير أبو حميد التي أدت لاستشهاده.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب في كل مدارس فلسطين انتصارًا للشهيد الأسير ناصر أبو حميد بعد الحصة الثالثة وبعد الساعة 11 في المديريات والوزارة ومدارس رام الله ومديريتها.