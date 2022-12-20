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وزير الخارجية الايرانية يلتقي بوريل في الأردن

وزير الخارجية الايرانية يلتقي بوريل في الأردن
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

 التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب وبريل، في الأردن.

العالم - ايران

يبدو أن التركيز الأساسي لهذا الاجتماع كان على دراسة آخر مستجدات مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي ) والغاء الحظر المفروض على ايران وموقف بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي والغرب من التطورات الأخيرة في إيران.

وحضر في اللقاء، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون السياسية "علي باقري" ونائب منسق الاتحاد الأوروبي "انريكي مورا".

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة الأردنية، عمان، على رأس وفد للمشاركة في قمة بغداد - 2 فجر اليوم الثلاثاء.

وخلال هذه الزيارة، سيلقي وزير الخارجية الايراني كلمة في مؤتمر بغداد -2 لعرض آراء الجمهورية الإسلامية بشأن أمن العراق وتنميته، كما سيلتقي على هامش المؤتمر بعض المسؤولين المشاركين فيه من الدول الأخرى.

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