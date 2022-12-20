اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بيت لحم

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي معالي وحاصرت منزلا يتواجد به المطارد عياد الهريمي، وهو أسير محرر، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وخاض الهريمي اشتباكا مسلحا عنيفا مع قوات الاحتلال، التي طالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، فيما أطلق الاحتلال القذائف صوب المنزل، ما أدى لسماع انفجارات ضخمة في المكان، وتصاعد الدخان وسط تواجد مكثف لقوات الاحتـلال في منطقة واد معالي.

وأجرى الاحتلال عمليات تفتيش داخل المنازل المجاورة لمنزل المطارد الهريمي، فيما لم يتمكن الاحتلال من اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين من عائلة الهريمي في بيت لحم، وهم الشاب حمزة (24 عاما) وشقيقه عيسى خالد الهريمي (22 عاما)، ويوسف جمال الهريمي (25 عاما)، وأحمد نادر الهريمي (25 عاما)، وخالد عياد الهريمي (45 عاما)، وطارق محمد الهريمي (20 عاما)، وشادي محمد الهريمي (24 عاما)، ونادر محمد عياد (51 عاما).

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أصيب خلالها عدد من المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"21 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها خمس عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.