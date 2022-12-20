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برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة وبمشاركة 8 دول:

افتتاح فعالیات المعرض الدولي لصناعة الأجهزة المنزلية في نسخته الـ 22

افتتاح فعالیات المعرض الدولي لصناعة الأجهزة المنزلية في نسخته الـ 22
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

افتتح وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين-اليوم الثلاثاء- المعرض الدولي للأجهزة المنزلية في نسخته الـ22 في طهران بمشاركة 8 دول.

العالم - ايران

و انطلقت فعاليات المعرض الدولي للأجهزة المنزلية اليوم الثلاثاء وتستمر أعماله حتى الجمعة 23 دیسمبر في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.

وقد تم التسجيل النهائي لـ 516 شركة في هذا المعرض 456 منها شركة محلية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لهذا المعرض 39 ألفاً و 689 متراً مربعاً، تضم 20 صالة داخلية بالإضافة إلى مساحة مفتوحة.

و أشار الأمين العام لجمعية صناعة الأجهزة المنزلية الإيرانية، عباس هاشمي ،إلى درجة "A plus" لهذا المعرض وهي أعلى درجة في ترتيب المعارض،قائلا، يجب علينا إقامة العديد من الفعاليات العلمية في المعرض و في نفس الوقت علینا إبرام عقود للتصدير ونستضيف العديد من الوفود الأجنبية.

وصرح أن إبرام مذكرة التفاهم لإقامة المعرض خارج إيران من البرامج الأخرى التي سيتم تنفيذها في معرض هذا العام.

و أوضح الأمين العام لجمعية صناعة الأجهزة المنزلية الإيرانية أنه ستعقد ندوة علمية مع اللجان المتخصصة حول "الاستثمار المشترك وفرص تصدير الأجهزة المنزلية في البلدان المجاورة مع التركيز على أوراسيا" .

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برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة وبمشاركة 8 دول: افتتاح فعالیات المعرض الدولي لصناعة الأجهزة المنزلية في نسخته الـ 22

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