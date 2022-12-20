الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا تفاعل رواد شبكات التواصل مع الانتخابات التونسية

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل تفاعلا واسعا مع الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس في الايام الماضية.

العالم - خاص بالعالم

إنتخابات للنسيان، هذا ما يتفق عليه كثيرون بالنسبة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس، حيث سجل نسبة مشاركة لم تصل الى تسعة بالمئة، في وقت طالبت احزاب معارضة بتنحي الرئيس قيس سعيد، بحجة ان الشعب التونسي اكد رفضه له.

في سياق تفاعل شبكات التواصل مع الانتخابات التونسية كتب "محمود النجار" مغردا: "بعد نسبة المشاركة الضئيلة في انتخابات تونس صار لزاماً على الرئيس التونسي الاستقالة والتنحي عن حكم البلاد".

غرد "ابن ناس" كاتبا: "اللي جعله اكبر كدبة هو الشعب التونسى، والله تونس سبقتنا بكتير قوى، انتخابات برلمانية بدون مرشحين وبدون ناخبين".

وكتب "الامير جمال" مغردا: " وصلنا مرحلة حوار الطرشان. الرئيس لا يريد الاستماع للشعب. والآن الشعب لم يعد يريد الاستماع للرئيس مرحلة ما قبل الطلاق".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التونسية

تونس.. قرار بحبس'علي العريض' في قضية إرسال شبانا للقتال في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء علماء صور ينبه من خطورة الوضع في لبنان

شاهد..قوات الاحتلال تفشل في اعتقال أحد مقاومي الجهاد الإسلامي في بيت لحم

الرئيس التونسي: المشاركة في انتخابات البرلمان لا تقاس بالجولة الأولى بل بالجولتين

شاهد بالفيديو.. الورقة العسکرية اليمنية وضرورة تفعيلها ضد العدوان

برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة وبمشاركة 8 دول: افتتاح فعالیات المعرض الدولي لصناعة الأجهزة المنزلية في نسخته الـ 22

شبح عودة القواعد الأمريكية إلى الرقة بعد 3 سنوات من إغلاقها