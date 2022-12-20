شاهد.. هكذا تفاعل رواد شبكات التواصل مع الانتخابات التونسية

العالم - خاص بالعالم

إنتخابات للنسيان، هذا ما يتفق عليه كثيرون بالنسبة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس، حيث سجل نسبة مشاركة لم تصل الى تسعة بالمئة، في وقت طالبت احزاب معارضة بتنحي الرئيس قيس سعيد، بحجة ان الشعب التونسي اكد رفضه له.

في سياق تفاعل شبكات التواصل مع الانتخابات التونسية كتب "محمود النجار" مغردا: "بعد نسبة المشاركة الضئيلة في انتخابات تونس صار لزاماً على الرئيس التونسي الاستقالة والتنحي عن حكم البلاد".

غرد "ابن ناس" كاتبا: "اللي جعله اكبر كدبة هو الشعب التونسى، والله تونس سبقتنا بكتير قوى، انتخابات برلمانية بدون مرشحين وبدون ناخبين".

وكتب "الامير جمال" مغردا: " وصلنا مرحلة حوار الطرشان. الرئيس لا يريد الاستماع للشعب. والآن الشعب لم يعد يريد الاستماع للرئيس مرحلة ما قبل الطلاق".

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