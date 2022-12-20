الورقة العسکرية اليمنية وضرورة تفعيلها ضد العدوان

العالم - خاص بالعالم

وقال القاعدي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم: صنعاء قدمت تجربة خلال 8 أشهر من ضبط النفس والدخول في حوارات متعددة ومايجري في مسقط يؤكد انها حريصة علی السلام رغم ذلك، فانها حريصة علی انتزاع حق أبناء الشعب اليمني من سياسات العدوان الاقتصادية التي تريد ان تركع هذا الشعب.

وأوضح ان صنعاء لديها أكثر من ورقة، أهمها الورقة العسكرية مؤكداً ان تجميد هذه الورقة في الوقت الحالي الذي يحشد فيه تحالف العدوان ادواته ويحاول تثبيت بعض الميليشيات العسكرية في اكثر من منطقة واعطائها صبغة قانونية من خلال السلطات المحلية وفي هذا الحال، صنعاء هي الوحيدة التي جمدت الورقة العسكرية وتجميدها لمدة طويلة قد يأتي بنتائج كارثية.

وبيّن ان الورقة العسكرية أوجعت دول تحالف العدوان السعودي وغيرت من موازين القوی ودفعت السعودية والامارات وامريكا للبحث عن الهدنة وصنعاء تعلم انها جمدت ورقة رابحة وستتغير الموازين بمجرد اعادة تفعيل هذه الورقة.