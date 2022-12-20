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وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أكد لبوريل استعداد إيران لإنهاء محادثات فيينا

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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