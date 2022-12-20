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شاهد.. هذا ما قالته والدة الأسير "أبو حميد" بعد استشهاده

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت والدة الشهيد الاسير ناصر أبو حميد، إن نجلها ناصر كان يفضل الشهادة داخل السجن على أن يحصل على عفو من سلطات الاحتلال، حامدة الله على شهادته بعد 35 عاما قضاهم في سجون الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير ناصر ابو حميد بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وحمل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حميد، مطالبا المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجاء استشهاد أبو حميد بعد ساعات قليلة على سماح سلطات الاحتلال لعائلته بزياته بشكل طارئ، وذلك بعد دخوله في غيبوبة، ونقله إلى المستشفى. وكان أبو حميد محكوما عليه بالحبس المؤبد سبع مرات، وخمسين عاما.

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