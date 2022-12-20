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السوداني: من الضروري التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره احد اهم محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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