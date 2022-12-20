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الرئيس الفرنسي: الامن قد تدهور بعد الحرب الروسية في اوكرانيا

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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