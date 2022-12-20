إلغاء عضوية إيران بلجنة المرأة الأممية يستهدف نمو وتقدم النساء الإيرانيات

العالم - إيران

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن البدعة القانونية والإجراء السياسي الجائر المتمثل في إلغاء عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لجنة المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى مواصلة الضغط السياسي على الشعب الإيراني خاصة النساء للتستر على السياسات والإجراءات المناهضة للمرأة والأخلاق في الدول الغربية بدعم من أكثر الدول تجاهلا لحقوق المرأة.

وتابع: اليوم نشهد أن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة يتخذون مثل هذه الإجراءات ضد المرأة الإيرانية بشكل منظم وهادف، في ظل الصمت المطبق من جانب داعمي حقوق المرأة تجاه هذا الإجراء.