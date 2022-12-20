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سلطنة عمان تؤكد دعمها لتحقيق التنمية في العراق

سلطنة عمان تؤكد دعمها لتحقيق التنمية في العراق
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت سلطنة عمان على دعمها لتحقيق التنمية والاستقرار في العراق.

العالم - عمان

شدد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني، على دعم تحقيق التنمية في العراق.

وقال الوزير، في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني إنه "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين".

واضاف انه "يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية مع العراق".

وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان لبحث قضايا اقليمية ودولية بمشاركة عدد من قادة الدول وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليج الفارسي.

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