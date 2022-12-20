الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب في بلدة أبو ديس شرق القدس

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غزة توعد الاحتلال بصاعق يفجر المفاجآت بعد استشهاد الاسير ابوحميد

شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى سفير اليمن 'ايرلو' شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية

شاهد بالفيديو.. شاهد.. نهاية مقاوم فلسطيني شجاع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-12-2022

'عرين الاسود' تتبنى تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار اليوم

مطالبة فرنسا بإنهاء دعمها 'بي كي كي' الإرهابي.. تركيا: لا نستأذن أحدا لتنفيذ عملياتنا العسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمال سوريا