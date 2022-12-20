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احياء ذكرى سفير اليمن 'ايرلو' شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

في الذكرى الأولى لمرور عام على استشهاد السفير الايراني في اليمن 'حسن ايرلو' وتكريما للدور الذي اضطلع به الشهيد ايرلو ومواقفه في دعم الشعب اليمني المظلوم، أحيت ايران هذه المناسبة عبر إقامة هذا الاجتماع الذي شارك فيه جمع من الشخصيات السياسية والدينية، وعدد من مسؤولي البلاد.

خاص بالعالم

وقال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني: "الشهيد إيرلو كان حاضرا في جميع سوح الجهاد التي وجب حضوره فيها. إن افضل لقب له هو رجل المقاومة. إذا أردنا الوقوف بوجه الاستكبار علينا أن نكون مقاومين، وبالمقاومة هزمنا امريكا واسرائيل واذنابهما في المنطقة. كلما حاولت امريكا واسرائيل أن تضغط علينا فإننا أيضا سنرد عليهم بقوة".

المشاركون في المراسم استذكروا صفات الشهيد حسن ايرلو، واكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه هذا الشهيد كسائر الشهداء.

وصرح رئيس المجلس الشورى الإيراني السابق علي لاريجاني لمراسل العالم: "إنه حقا كان يستحق لقب السفير المجاهد، ولقد كان حقا سفيرا لائقا. وإن مقام السفير وفر أرضية لجهاده وكفاحه. وكان قادرا على أن يكون صديقا جيدا للشهيد سليماني".

وقال نجل الشهيد حسن إيرلو، علي إيرلو لمراسل العالم: "كان للشهيد إيرلو مؤشران خاصان، أحدهما معرفة الله والآخر معرفة النفس، ومن خلال تقوية الإيمان منذ الصغر خدم الثورة الاسلامية وجبهة المقاومة واستطاع أيضا أن يتعرف على موهبته ووضعها في هذا الطريق".

التحق شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية، السفير المجاهد ' حسن ايرلو' بالرفيق الأعلى بعد سنوات من الجهاد، وخلال اثنين واربعين عاما قضاها في معقل الجهاد وأثناء أداء مهامه كسفير في اليمن، لم يدخر جهدا في مواجهة نظام الاستكبار، واستطاع أن يكون سندا قويا للشعب اليمني.

وافاد مراسلنا من طهران، بان 'الشهيد إيرلو' كان سفيرا شجاعا وقف إلى جانب الشعب اليمني لينقل مظلومية هذا الشعب الى العالم ليصبح ناصرا للمظلومين ومحاربا للإرهاب.

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