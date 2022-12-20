شاهد.. نهاية مقاوم فلسطيني شجاع

خاص بالعالم

في منزل ابو حميد استقبلت والدة الاسرىوالشهداء العشرات من الفلسطينيين بعد ان ودعت نجلها قبل مفارقته الحياة بساعات قليله.

لا كلمات في فيه الام الثكلى سوى كلمات الاحتساب ولا صوت في صوتها سوى الانين. العائلة اعلنت انها لن تستقبل المعزين الا حين يفرج الاحتلال عن جثمانه.

الضفة الغربية التي استيقظت على نبأ رحيل ابو حميد اعلنت الحداد العام واغلقت المحال التجارية والمؤسسات ابوابها وانطلق الفلسطينييون في الشوارع رافعين صورة ابو حميد الذي قاد كتائب المقاومة خلال انتفاضتين فلسطينيتين وبيده بندقية لم تسقط حتى في اثر رحيله.

الدعوات للانتقام خيمت على الشارع الفلسطيني والاستنكار لموقف المؤسسات الحقوقية التي عجزت ان تفرج عن ناصر في ساعاته الاخيرة كان سيد الموقف.

رحلة مقاوم فلسطيني انتهت لكن رحلة المقاومة لم تنهي بعد.

