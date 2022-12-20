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المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي

سلمي: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي أن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء جرائم الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين داخل السجون.

العالم - خاص بالعالم

وقال سلمي في حديث لبرنامج "البوصلة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن استشهاد الاسير ناصر أبو حميد في سجنون الاحتلال جريمة ممكتملة الاركان، حيث بدأت بالاعتقال وثم ممارسة الاهمال الطبي حيث مورس بحقه القتل البطيء.

واوضح المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي أن جريمة اغتيال الشهيد الاسير أبو حميد نموذج لما يمارس بحق الاسرى داخل سجون الاحتلال.

وحمل السلمي كيان الاحتلال بكامل منظومته الامنية والسياسية والعسكرية مسؤولية استشهاد الاسير ناصر أبو حميد، مشيرا الى أن الاحتلال يريد الاسرى الفلسطينيين.

ولفت المتحدث باسم الجهاد الاسلامي، الى أن المواجهة مع العدو الصهيوني لم تنقطع للحظة واحدة والاشتباك مستمر والعمليات متصاعدة في الضفة الغربية، للجم الاحتلال وللتأكيد على الرواية الوطنية الفلسطينية والتأكيد بأن الشعب متمسك ومتجذر في هذه الارض.

وأشار السلمي الى أن الاحتلال يمارس سياسية انتقامية اجرامية منظمة من قبل ادارة مصلحة السجون بالايعاز من الشباك بواحتضان الكنيست وايعاز من المجرم الصهيوني بن غفير الذي يسعى الان بالتضيق على الاسرى.

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون الاسرائيلية، مشددا على أن المقاومة ستكون دائما خلف الاسرى الفلسطينيين ستدافع عنهم وتحميهم.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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