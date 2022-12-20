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تجمع علماء مسلمي لبنان يستنكر إهمال الاحتلال الطبي المتعمد لادارة سجون

تجمع علماء مسلمي لبنان يستنكر إهمال الاحتلال الطبي المتعمد لادارة سجون
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

استنكر تجمع العلماء في لبنان الإهمال الطبي المتعمد لإدارة السجون الصهيونية والتي أدت لاستشهاد الأسير البطل ناصر أبو حميد.

العالم - لبنان

وطالب التجمع المؤسسات الدولية بإجراء تحقيق شفاف يفضح ما يقوم به الكيان الصهيوني من تعذيب الأسرى وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم، داعيا منظمة الصليب الأحمر الدولي الى إرسال دورية للسجون للإطلاع على الأوضاع الصحية للأسرى.

كما استنكر في بيان الليلة إقدام مستوطن صهيوني على دهس الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند مطير بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس، داعيا الفصائل الفلسطينية الى الرد الفاعل والقاسي على هذه الأعمال الإجرامية.

كذلك استنكر إقدام العدو الصهيوني على قصف محيط دمشق والذي أدى إلى سقوط جرحى، داعيا الى الرد على هذا العدوان بمثله فهي الطريقة الوحيدة التي تردع العدو الصهيوني عن الاستمرار في عدوانه.

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تجمع علماء مسلمي لبنان يستنكر إهمال الاحتلال الطبي المتعمد لادارة سجون