شاهد.. الجحيم في اوكرانيا، وسياسة الارض المحروقة من يفتعلها؟

خاص بالعالم

واكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي: "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا".

الرئيس الروسي قال انه من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال.

وأشاد بوتين باداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في المناطق الجديدة لروسيا، مؤكدا أن الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس يعتمدون على حماية هذه الأجهزة.

بالمقابل، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكّل راهناً النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

زيلينسكي التقى مسؤولين عسكريين كما قلد اوسمة للجنود الأوكرانيين الذين كانوا يصدّون حملة عسكرية روسية شرسة مستمرّة منذ أشهر على المدينة.

هنا استهدفت قذائف وصواريخ الجيش الروسي مدينتي افديفكا وكراسنغورفكا شمال وغرب المقاطعة والجزء الغربي من مدينة مارينكا، حيث مراكز الجيش الأوكراني في وقت سيطرت فيه القوات الموالية لروسيا على معظم أرجاء مدينة مارينكا، وتخوض معارك لدفع الجيش الأوكراني للانسحاب من غرب المدينة.

وفي آخر التطورات، قال القائم بأعمال رئاسة جمهورية دونيتسك المعترف بها من روسيا، إن قوات دونيتسك وبالتعاون مع الجيش الروسي دمرت جزءاً من مواقع الجيش الأوكراني في دونيتسك، والتي تقصف مدنا وبلدات وأحياء مختلفة في المقاطعة.

وقال قائد في قوات لوغانسك الموالية لروسيا، إن القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة باخموت بدأت بتدمير مبان وتقاطعات الطرق وجميع المرافق والبنى التحتية في المدينة على طريقة الأرض المحروقة، بالرغم من عدم وجود جيش روسي في المناطق التي دمرت.

