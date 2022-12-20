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تعرية الإعلام المعادي لإيران في أحداث الشغب الأخيرة

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أقر مثيرو أعمال الشغب والاضطرابات الذين اعتقلوا في الأيام والأسابيع الأخيرة في إيران بأن وسائل الإعلام المعادية هي التي حرضتهم على تدمير الممتلكات العامة والإساءة وضرب قوات الأمن.

العالم - من إيران

وتزامنت هذه القضية الآن مع إثارة الشكوك بسير عملية محاكمة الضالعين بأعمال الشغب من قبل وسائل الإعلام المناهضة لإيران وذلك من خلال توظيف تقنيات وأساليب مختلفة.

كانت محاولات إثارة العنف بين الناس، ونشر الأخبار الكاذبة والملفقة على نطاق واسع، وقتل الاشخاص بشكل مصطنع وإعلان أسماء عدة أشخاص كضحايا لأعمال الشغب في إيران، هي من بين الاجراءات التي تعكف وسائل الإعلام المناهضة لإيران على متابعتها وإثارتها، لكنها وخلال الآونة الاخيرة اتجهت لاستخدام اساليب وتقنيات أخرى. كونوا معنا لنستكشف المزيد بهذا الشأن.

ولمناقشة هذا الموضوع استضاف برنامج "من إيران" الخبير بالشؤون الإعلامية محمد لواساني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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