تونس.. صراع مستمر ما بعد الانتخابات وموسكو تتحدث عن صعوبة الحرب في أوكرانيا

العالم - بانوراما

هذا ودعا اتحاد الشغل التونسي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.

ويستضيف البرنامج في المحور الأول من البرنامج الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم.

وفي المحور الثاني.. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصعوبة الأوضاع في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها، وفي كلام موجه الى موظفي جهازي الأمن والاستخبارات، شدد على ضرورة مواجهة أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتحديد هوية من وصفهم بالخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال.

حيث ويستضيف البرنامج في المحور الثاني من البرنامج الاعلامي والباحث في الشؤون الروسية رامي القليوني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.