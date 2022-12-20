الأحزاب المناهضة للعدوان تؤكد رفض تمييع وانتقاص مطالب شعب اليمن

العالم - اليمن

واعتبر تحالف الأحزاب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه تلك المطالب استحقاقاً إنسانياً ووطنياً ودينياً بُذلت وما تزال لأجله أعظم التضحيات.



وجدد بيان تحالف الأحزاب، التأكيد على مواقفه الثابت تجاه سلام مشرف يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته .. مبيناً أن المواقف والتحركات التي تقوم بها دول تحالف العدوان لا تدل على أي جدية فيما تدّعيه من حرص على وقف العدوان والحصار ولا تؤشر حتى إلى أي نوايا نحو تسوية الملفات الانسانية والاقتصادية.



وطالب البيان القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الاستجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة والمشددة بضرورة اتخاذ القرار باستعادة الحق اليمني بالقوة والإجراءات اللازمة والمتاحة، بعد التعثر المستمر للمسار السياسي.



وأعلنت الأحزاب المناهضة للعدوان التفويض للقيادة والقوات المسلحة على طريق استئناف معركة التحرر الوطني وحماية الثروات ومواجهة التحركات والمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية وكل تهديد يستهدف سيادة اليمن براً وبحراً وجواً.



وأشارت إلى وقوف تحالف الأحزاب والتواجد في خندق المواجهة مع أبناء الشعب اليمني .. مهيبة بالجميع التأهب المادي والمعنوي واستمرار مسيرة دعم ورفد الجبهات بالمال والرجال وتعزيز التلاحم والتماسك والاصطفاف إلى جانب القيادة استعداداً للمعركة القادمة التي ستكون معركة الحسم والنصر بأذن الله.