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البيت الأبيض يستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا

البيت الأبيض يستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

استبعد البيت الأبيض التوصل لاتفاق نووي مع إيران في أي وقت قريب، مشككا في إحراز أي تقدم في هذا الشأن " وكرر اتهاماته لايران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران".

العالم - الأميرکيتان

جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء.

وذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة لا نتوقع التوصل لاتفاق في أي وقت قريب، في حين أن إيران ترسل طائرات مسيرة إلى روسيا".

وأضاف: "حاليا نحن لا نتوقع أي تقدم في أي وقت في المستقبل القريب. نحن لا نركز على هذا".

يوم الاثنين، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع مصور وهو يقول خلال تجمع سياسي نظم في كاليفورنيا في أوائل نوفمبر/ تشرين الأول إن الاتفاق النووي الإيراني "ميت".

وقال بايدن أيضا إنه لن يعلن رسميا هذه الحقيقة، مضيفا أن قضية عدم إحياء الاتفاق النووي "قصة طويلة".

وقال كيربي إن تصريحات بايدن "تتماشى بشكل كبير" مع كل ما تقوله إدارته بشأن الاتفاق النووي.

اتهمت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران بتزويد روسيا بطائرات دون طيار عسكرية لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ورفضت إيران وروسيا هذا الاتهام.

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البيت الأبيض يستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا

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