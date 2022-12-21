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زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن لعقد اجتماع مع بايدن

زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن لعقد اجتماع مع بايدن
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن الأربعاء لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يمكن أن يتضمن اجتماع البيت الأبيض المحتمل إعلانًا متوقعًا من بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف بما في ذلك صواريخ باتريوت.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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