عرين الاسود تستهدف قوات الاحتلال في نابلس

العالم - فلسطین

وقالت مجموعات العرين في بلاغ عسكري لها مساء الثلاثاء:" إن مجموعاتها قامت باستهداف مغتصبة براخا بعبوة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة ١٦:٤٠".

ووجهت مجموعات العرين في بلاغها رسالة للاحتلال، قائلة:" فيا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت، فأعين العرين لن تنام وهناك أمهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من".

وفي السياق أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، تصديها لقوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك بنابلس بالضفة المحتلة.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي مقتضب: "تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته قبل قليل من استهداف قوات الاحتلال على «حاجز بيت فوريك» بصليات كثيفة من الرصاص والانسحاب بسلام".

وتشهد المدن والمحافظات الفلسطينية توتراً شديداً على خلفية استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الصهيوني.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء تحدث إعلام الاحتلال عن إصابة 3 جنود صهاينة في عملية دهس عند مفترق تل شوكت في النقب.