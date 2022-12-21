بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شاباً وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر أمنية في المنطقة، أن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت منزل الشاب مهدي صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين غرب جنين، واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة برقين، مما أدى إلى انسحابها من المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحام المدن الفلسطينية لاسيما جنين ومخيمها، بهدف القضاء على المقاومة في المنطقة، إلا إنها تتفاجأ بارتفاع وتيرة العمليات الفدائية ضدها، رداً على انتهاكاتها المستمرة.