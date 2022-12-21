محمد علي الحوثي: الشعب اليمني أقوى من أي وقت مضى

العالم - الیمن

وأوضح عضو السياسي الأعلى خلال ترؤسه لقاءً موسعاً لأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية بمحافظة إب، أن أبطال الجيش المرابطين في جبهات العزة سطروا أعظم الملاحم البطولية التي سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته.

وأشار إلى أن هؤلاء الأبطال واجهوا 17 دولة، وأثبتوا أن الشعب اليمني عصيٌ على الإنكسار، وأن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة.

وقال مخاطبا قوى العدوان السعودی الأمریکی “راهنتم كثيرا على أن يبيع شرفاء اليمن ضمائرهم، وحاولتم إغراءهم بفتات الأموال ليقفوا في البلاط الأميري والملكي، لكنهم رفضوا وظلوا أوفياء مع وطنهم، ونحن نراهن على هؤلاء الشرفاء في تعزيز الاصطفاف الداخلي، ونقول لقوى العدوان انتهى شيء اسمه شق الصف الوطني وخسرتم الرهان تماما بعد مساعيكم العديدة والمستمرة لشق الصف الداخلي منذ العام 2017م”.