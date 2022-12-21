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في لقاء موسع بمحافظة إب..

محمد علي الحوثي: الشعب اليمني أقوى من أي وقت مضى

محمد علي الحوثي: الشعب اليمني أقوى من أي وقت مضى
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى فی الیمن محمد علي الحوثي، أن الشعب اليمني اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأصبح يمتلك أسلحة الردع وكل الوسائل اللازمة للتصدي للعدوان وإفشال مؤامرته.

العالم - الیمن

وأوضح عضو السياسي الأعلى خلال ترؤسه لقاءً موسعاً لأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية بمحافظة إب، أن أبطال الجيش المرابطين في جبهات العزة سطروا أعظم الملاحم البطولية التي سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته.

وأشار إلى أن هؤلاء الأبطال واجهوا 17 دولة، وأثبتوا أن الشعب اليمني عصيٌ على الإنكسار، وأن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة.

وقال مخاطبا قوى العدوان السعودی الأمریکی “راهنتم كثيرا على أن يبيع شرفاء اليمن ضمائرهم، وحاولتم إغراءهم بفتات الأموال ليقفوا في البلاط الأميري والملكي، لكنهم رفضوا وظلوا أوفياء مع وطنهم، ونحن نراهن على هؤلاء الشرفاء في تعزيز الاصطفاف الداخلي، ونقول لقوى العدوان انتهى شيء اسمه شق الصف الوطني وخسرتم الرهان تماما بعد مساعيكم العديدة والمستمرة لشق الصف الداخلي منذ العام 2017م”.

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في لقاء موسع بمحافظة إب.. محمد علي الحوثي: الشعب اليمني أقوى من أي وقت مضى

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