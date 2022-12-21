أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022

افكار ..

القائد..جريمة مرقد شاهجراغ الإرهابية فضحت النفاق والرياء الأمريكي .

اطلاعات ..

إتفاق بين الإتحاد الأوروبي وإيران بشأن إحياء الإتفاق النووي .

ارمان امروز ..

قرار بالعودة لطاولة المفاوضات في فيينا خلال لقاء عبد اللهيان وجوزيب بوريل .

عصر ايرانيان ..

قائد فيلق القدس منذرا الصهاينة .. أسرعوا ببيع منازلكم والرحيل قبل ان يطردكم الشعب الفلسطيني.

جوان ..

الحكيم زعيم تيار الحكمة يحذر بعد هجمات إرهابية من مخططات شيطانية تستهدف العراق.

سياست روز ..

زحام كبير وصفوف طويلة مقابل المتاجر بأمريكا لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كيهان ..

حركة أنصار الله اليمنية تؤكد .. ضرباتنا المقبلة للسعودية ستكون أشد واقوى .

مردم سالاري ..

مخاوف دولية من دخول العالم لحقبة ماوراء الردع بدخول صواريخ فرط صوتية للميدان.

جمهوري اسلامي ..

المحكمة العليا في بريطانيا تؤيد ترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى رواندا بأفريقيا .

خراسان ..

لجنة التحقيق النيابية بأمريكا تطالب بملاحقة ترامب بشأن أحداث الهجوم على الكونغرس.

افتاب يزد ..

أنقرة تدعو أمريكا لقطع علاقاتها مع تنظيمات وجماعات تعتبرها تركيا إرهابية.

ارمان ملي ..

رئيس جمهورية روسيا البيضاء يؤكد أن العقوبات الغربية على روسيا إرتدت سلبا على أوروبا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إحياء الإتفاق النووي وضعف الإرادة الغربية )..

الرئيس الامريكي بايدن ناور على شعار ضرورة عودة امريكا لعضوية الاتفاق النووي في حملته الرئاسية معتبرا خروج ترامب من الاتفاق خطئا فادحا. وبالفعل ساهم وعده بالعودة للإتفاق النووي في ايصاله للبيت الابيض, ولكن ..

"بايدن لم يلتزم بوعده وكل ما قام به حتى الآن بشأن الإتفاق النووي هو المناورة لإقتطاع تنازلات يحلم بها من إيران "

والواقع هو ان امريكا تفتقر للارادة السياسية والعملية اللازمة لاحياء الاتفاق النووي, وكل ما في الامر هو انها وحليفاتها الاوروبيات تستخدم موضوع العودة والمفاوضات لتحقيق نفس الاهداف الترامبية .

جوان ..

حول اوكرانيا ومقترحات كيسنجر الداعية للمفاوضات كتبت صحيفة جوان في مقال تحليلي بعنوان( واشنطن تقول لا لمقترحات السلام )..

مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنري كيسنجر دعا مؤخرا الى بدء اوكرانيا وروسيا مفاوضات جدية لوقف الحرب قبل ان تتحول الى تهديد خطير للعالم كله .

"أمريكا سارعت لإعتبار مقترحات كيسنجر مجرد رأيه الخاص في رفض ضمني واضح, وسارعت بريطانيا للقول إن الوقت مبكر للمفاوضات"

وبالطبع سبق ذلك رفض الرئيس الاوكراني نفسه لمقترحات كيسنجر واصفا اياها بمكافأة المعتدي والتساهل معه .

ان امريكا خصصت ميزانية ضخمة جديدة لدعم اوكرانيا عسكريا الامر الذي ساهم في اتخاذ الرئيس الاوكراني لمواقف اكثر تصلبا ازاء اية مقترحات للتفاوض. ان رفض امريكا وبعض البلدان الاوروبية لفكرة انهاء الحرب الاوكرانية عبر المفاوضات يرتبط بهدف انهاك روسيا واستنزافها من خلال اطالة امد هذه الحرب رغم كل الاخطار المحتملة على الامن والسلام في العالم .

افتاب يزد ..

حول تونس والانتخابات الاخيرة كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها

( ذبح الديمقراطية في تونس )..

ما يحدث في تونس منذ يوليو 2012 هو تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد نحو احتكار السلطة عمليا. الرئيس التونسي استغل اجواء الاستياء العام من الفساد والغلاء عندها لحل الحكومة تبعها تجميده للبرلمان واصدار مراسيم رئاسية باطار اجراءات استثنائية ضمنت له احتكار السلطة عمليا خلف يافطة اجراءات تصحيحية.

" إن مواقف الرئيس التونسي وإجراءاته الإستثنائية ومراسيمه الرئاسية جاءت في الإتجاه المعاكس تماما للديمقراطية الحديثة الولادة بتونس"

لذلك سجلت الانتخابات البرلمانية المبكرة بتونس اضعف مشاركة شعبية ومقاطعة واسعة من الاحزاب السياسية في ظل مخاوف جدية من عودة الديكتاتورية خلف يافطة الاصلاحات والتصدي للديكتاتورية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( زيارة وعدة الغاز) ..

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجمهورية روسيا البيضاء الحليفة الاقرب لموسكو, جاءت في الواقع بعد زيارات عدة مسؤولين روس كبار بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع لعاصمة روسيا البيضاء مينسك الامرى الذي اثار تكهنات غربية واسعة بشأنها .

"إن الغرب يتهم روسيا بتحويل روسيا البيضاء لباحة خلفية لصالح حربها بأوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو تماما"

ان موسكو ومينسك اكدتا ان مباحثات بوتين دارت حول سبل تعزيز الاعلاقات التجارية والاقتصادية, الا ان الغرب يصر على اتهام روسيالا بمحاولة جر رجل مينسك للحرب الاوكرانية .

ووسط هذا اللغط الغربي الدائر حول موقف روسيا البيضاء من هذه الحرب لايستبعد بعض الخبراء الدوليين ان يكون هدف موسكو الرئيسي من وراء هذه الزيارات توجيه رسائل تحذير للناتو من مغبة مواصلة التوسع نحو الشرق, عبر التلويح بتوسيع النفوذ الروسي بروسيا البيضاء بقلب لاوروبا .

ارمان امروز ..

في مقالها ( أمريكا وتحديات الحظر ) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

امريكا لا تفكر في الغاء الحظر المفروض على ايران حقا , وكل ما في الامر هو انها تراهن على تحقيق ما يمكن تسميته بالحرب التركيبية التي تواجهها ايران لاوضاع تدفع ايران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وقدراتها الدفاعية وسياساتها الاقليمية .

"إن إيران أبدت إستعدادها مرارا لإستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي إلا أن أمريكا واصلت رهانها على الحرب التركيبية "

ولعل هناك من يتساءل عن مفهوم الحرب التركيبة ضد بلادنا, في الواقع تشمل هذه الحرب اجراءات الحظر والضغوط الغربية الى جانب الاعمال التخريبة والاغتيالات الصهيونية وايجاد اضطرابات داخلية وشن حملات دعائية والى اخر القائمة .

اين امريكا تقف حائرة اليوم بين الاذعان للفشل عبر الغاء الحظر بالكامل للعودة للاتفاق النووي, ومواصلة الرهان على الحرب المركبة التي ثبت فشلها تماما .