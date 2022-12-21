قطر تدعو طالبان إلى مراجعة قرارها بشأن حظر التعليم الجامعي للفتيات

العالم - قطر

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن قطر تعرب عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة حركة "طالبان"، بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأكد البيان أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان".

ودعا الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى "مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

كما جدد البيان، التزام دولة قطر بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين، لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.

وأمس الثلاثاء، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، حظر التعليم الجامعي على الفتيات.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان حافظ ضياء الله هاشمي، في بيان إن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.