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رئيس الوفد اليمني للمفاوضات محمد عبد السلام: إذا تقدمنا في الملف الإنساني وخاصة بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ سنتقدم في ملفات أخرى

الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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