الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسحب منم منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس بالضفة الغربية بعد اعتقالها لحد الفلسطينيين

الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الصيني: نؤكد بقوة على الحفاظ على وحدة الأراضي الايرانية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-12-2022

متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية.. امير عبداللهيان: طهران سترحب بعودة العلاقات الى طبيعتها مع الرياض

شاهد.. زائران ايرانيان يصابان اثر تساقط زجاج مبنى في النجف الاشرف

هموم البحرينيين المعيشية والحياتية وانعدام حرية التعبير

قطر تدعو طالبان إلى مراجعة قرارها بشأن حظر التعليم الجامعي للفتيات