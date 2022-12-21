الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية

دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

بحث وفد إعلامي برئاسة أحمد ضوا معاون وزير الإعلام السوري مع علي كريميان الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران اليوم العلاقات الإعلامية بين سورية وإيران وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة (سانا) أن ضوا عرض خلال اللقاء آليات التعاون بين وسائل الإعلام السورية والإيرانية واقترح مبادرات تعاون جديدة لتعزيز العمل المشترك بينهما، مشيراً إلى أهمية التدريب على أساليب الإعلام الجديد في نشر الأخبار ونشر المحتوى الإعلامي الجديد، بما يخدم قضايا المنطقة في مواجهة الإعلام الغربي المضلل.

من جانبه أكد كريميان دور وسائل الإعلام السورية في مواجهة الإعلام المضلل خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

واستعرض كريميان دور اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات الإعلامية لديها.

كما تناول اللقاء التعاون القائم مع وسائل الإعلام السورية، حيث أعرب الجانبان عن الأمل بتطوير هذا التعاون الى مستويات أكبر.

روابط ذات صلة

شاهد.. دور قسد في انعدام المحروقات في سوريا

مرقد الفارابي في سوريا .. ماذا تعرف عن المعلم الثاني؟

شاهد.. انقسامات سياسية حادة في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تطورات الساحة التونسية بعد الإنتخابات

'الغارديان': آلاف المصريين معرضون للموت بسبب الهجرة نحو أوروبا

بضربة جوية.. العراق يقضى على 5 إرهابيين في قضاء تلعفر

جدل واسع في مصر حول بيع أصول قناة السويس

دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية

السفير الصيني: نؤكد بقوة على الحفاظ على وحدة الأراضي الايرانية