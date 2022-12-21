دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة (سانا) أن ضوا عرض خلال اللقاء آليات التعاون بين وسائل الإعلام السورية والإيرانية واقترح مبادرات تعاون جديدة لتعزيز العمل المشترك بينهما، مشيراً إلى أهمية التدريب على أساليب الإعلام الجديد في نشر الأخبار ونشر المحتوى الإعلامي الجديد، بما يخدم قضايا المنطقة في مواجهة الإعلام الغربي المضلل.

من جانبه أكد كريميان دور وسائل الإعلام السورية في مواجهة الإعلام المضلل خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

واستعرض كريميان دور اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات الإعلامية لديها.

كما تناول اللقاء التعاون القائم مع وسائل الإعلام السورية، حيث أعرب الجانبان عن الأمل بتطوير هذا التعاون الى مستويات أكبر.