المجلس الرئاسي الليبي يدرس عقد المؤتمر الأول للمصالحة

العالم - ليبيا

وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".

واتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية، لم يسمها، بتقسيم بلاده.

وأكد سعد أن عددا من الدول وبعثة الأمم المتحدة شاركوا في الانقسام الليبي بين القوى السياسية المختلفة.

وقال: "لقد أثر المجتمع الدولي بشكل كبير على الانقسام الداخلي في ليبيا"، مشيرا إلى أن كل الدول لم تفعل ذلك، "ولكن البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا... هذه الدول تعترف بالحكومات الموالية لها وتسعى لتحقيق مصالحها"، لافتا إلى أن دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية.