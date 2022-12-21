الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الرئاسي الليبي يدرس عقد المؤتمر الأول للمصالحة

المجلس الرئاسي الليبي يدرس عقد المؤتمر الأول للمصالحة
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

العالم - ليبيا

وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".

واتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية، لم يسمها، بتقسيم بلاده.

وأكد سعد أن عددا من الدول وبعثة الأمم المتحدة شاركوا في الانقسام الليبي بين القوى السياسية المختلفة.

وقال: "لقد أثر المجتمع الدولي بشكل كبير على الانقسام الداخلي في ليبيا"، مشيرا إلى أن كل الدول لم تفعل ذلك، "ولكن البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا... هذه الدول تعترف بالحكومات الموالية لها وتسعى لتحقيق مصالحها"، لافتا إلى أن دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية.

روابط ذات صلة

السفارة الأمريكية تعلق على تغريدة الخارجية الليبية بشأن تسليم أبوعجيلة

ليبيا: خارجية الدبيبة تنفي نشرها بيانا يستنكر تسليم 'المريمي' لواشنطن

إعدام لـ17 داعشياً في ليبيا لارتكابهم جرائم قتل وترويع

باشاغا: ليبيا لن ترضى بتسليم أبوعجيلة إلى أمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يدعو الأمم المتحدة لزيادة دعمه في الشأن البيئي

المجلس الرئاسي الليبي يدرس عقد المؤتمر الأول للمصالحة

ماذا بجعبة الوفد العماني لصنعاء؟

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل أسيرا محررا

الإضرابات تشل بريطانيا.. وطواقم الإسعاف تفاقم الأزمة

أكتشاف 20 مقبرة من العصر الفرعوني المتأخر في مصر