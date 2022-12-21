دمشق وطهران تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا أن سامر الخليل استعرض مع رئيس جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية آية الله حسن أختري سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية وتطويرها.

وأكد الوزير الخليل أهمية الجهود المبذولة في سبيل توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتنفيذ مشاريع ذات أهمية في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجاري وفق مبدأ (المقايضة)، بما يعود بالنفع على البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاقتصاد تذليل الصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات المشتركة للوصول إلى نتائج عملية وذات جدوى على أرض الواقع.

وفي سياق ذي صلة استعرض الخليل خلال لقائه اليوم رئيس جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية آية الله حسن أختري والوفد المرافق له سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين.

وأكد الوزير الخليل أهمية تنشيط الاتفاقيات المشتركة، لافتاً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 والمزايا التي يتضمنها وخاصة مع وجود فرص استثمارية متنوعة ومهمة .

من جهته أكد اختري اهتمام بلاده بشكل عام وأعضاء لجنة الصداقة الإيرانية مع سورية خصوصاً بتعزيز التعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الطاقة والإسكان والصناعة والتكنولوجيا والتأمين وغيرها، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل لإنجاز ما تم بحثه وتحقيق التطلعات والنتائج المرجوة من ذلك.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد مجموعة من مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين سواء على مستوى المشروعات الاستثمارية أو على مستوى النشاط التجاري في بعض القطاعات.

حضر اللقاء معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ومدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة، وممثلون عن عدد من الجهات والشركات في إيران.