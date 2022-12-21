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المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق

المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، اليوم الأربعاء، ألمانيا لتعزيز تواجد شركاتها العملاقة في العراق والاستثمار بالكهرباء.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع): عن حمودي قوله إن " رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي استقبل اليوم، السفير الألماني مارتن ييغر"، مبينا، أنه "تم بحث الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا".

وأكد حمودي، أن "العراق بلد غني ومتطور ويطمح لإحداث نهضة سريعة، وبحاجة إلى تعاون دولي لتطوير بناه التحتية والأداء الاقتصادي والمصرفي".

ودعا ألمانيا إلى "تعزيز تواجد شركاتها العملاقة في العراق، والاستثمار بمجال الطاقة الكهربائية لاسيما "سيمنز"، والقطاع الصحي، والإسهام بدعم البرنامج التنموي للحكومة".

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المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق

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