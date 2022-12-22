لجان المقاومة تنعى الشهيد 'دراغمة' في نابلس

العالم- فلسطين

وأكدت اللجان في تصريح صدر عن مكتبها الإعلامي، أن "دماء الشهداء الأطهار ستظل منارة تنير درب الثائرين على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى."

وتوجهت ب"التحية والفخر والاعتزاز للسواعد المباركة والمقاتلة في الضفة التي تسطر أمجاد شعبنا وأمتنا بمداد من دم وتضحيات جسام".

ودعت وأهابت ب"ثوار شعبنا ومقاوميه الأبطال لمواصلة درب المواجهة والاشتباك لردع العدو الصهيوني على طريق زواله وتحرير الأرض والمقدسات."

يذكر أنه استشهد الشاب الفلسطيني أحمد عاطف (أبو سياج) دراغمة وأصيب آخرون بعضهم بجراح خطيرة -فجر اليوم الخميس- خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها شرق نابلس.