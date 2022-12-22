بالفيديو.. مشروع أميركي جديد في المنطقة فما هو؟

العالم - خاص بالعالم

أضاف الحاج علي، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية،أن التصعيد الاميركي في سوريا انتقل من المرحلة العسكرية الى مرحلة الحصار الاقتصادي الخانق.

وأكد، أن هذا التصعيد يعود الى فشل الولايات المتحدة في تحقيق مشروعها في المنطقة، وهو تقسيم سوريا وكذلك خلق هامش أمان للكيان الصهيوني.

واوضح الخبير الاستراتيجي، أن هدف من الحصار الاقتصادي على سوريا، هو اخضاع الشعب للضغط على الحكومة من أجل تغيير سياساتها، مؤكدا أن سوريا بسواعد شعبها، ودعم محور المقاومة، ستكسر الحصار الجائر وغير الشرعي عليها.

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