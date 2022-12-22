الصليب الأحمر قام بزيارة لـ3400 أسير في اليمن

العالم - اليمن

المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، قال إن أعضاء اللجنة تمكنوا من رؤية أكثر من 3400 شخص في زيارة استمرت 10 أيام لمنشأة في السعودية في ديسمبر، وزيارة منفصلة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كاربوني أنه "تم السماح لأعضاء اللجنة بالوصول إلى بعض أكثر "الأماكن سرية وحساسية" في البلدين، وسيكون بمقدورهم إبلاغ أسر العديد من المعتقلين بمكان وجودهم.

وأضاف: "هذا يعني قبول السلطات بوجودنا وما ينتج عن وجودنا، وهو القدرة على تكرار الزيارات، وحقيقة أننا سنبلغ العائلات".

آخر عملية تبادل جماعي للأسرى جرت عام 2020 وأشرف عليها الصليب الأحمر، وشهدت عودة أكثر من ألف محتجز إلى ديارهم، فيما اعتبر خطوة مهمة نحو السلام.

وحسب اتفاق تم التوصل إليه عام 2018 في ستوكهولم، وافق الطرفان على تبادل أكثر من 15 ألف أسير، غير أنه لم يتضح عدد الذين أطلق سراحهم حتى الآن.

وقال كاربوني إن زيارات السجون ستعزز "إجراءات بناء الثقة" بين طرفي الصراع، لكنها كانت أيضا بادرة أمل لأولئك الذين ما زالوا أسرى لدى طرفي الحرب.

وقال الصليب الأحمر في بيان أعلن فيه عن الزيارات "ننتظر اختتام المفاوضات السياسية للإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالصراع ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم حتى يمكن لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من الانفصال".

وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا يتسم غالبا بالسرية للتحقق من حالة أسرى الحرب وتشرف بانتظام على عمليات التبادل في النزاعات حول العالم.