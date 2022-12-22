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محمد عبدالسلام: لا سلام إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن

محمد عبدالسلام: لا سلام إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، إن زيارة الوفد العماني للعاصمة صنعاء تأتي استكمالا لما يجري من نقاشات حول السبل الكفيلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار.

العالم - الیمن

وأكد عبدالسلام، في تغريدة له صباح اليوم على “تويتر”، أن إنهاء العدوان ورفع الحصار الجائر هو السبيل الوحيد للتوصل لسلام دائم في اليمن.

وفي وقت سابق، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، وفدا من سلطنة عمان الشقيقة، برفقة رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها لقاءات مع القيادة حول آخر الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية.

وذكر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام في تصريح صحفي، أنه تم إجراء العديد من اللقاءات مع المجتمع الدولي والجانب السعودي والأمم المتحدة في مسقط منذ انتهاء الهدنة.. مؤكدا أن زيارة الوفد العماني تأتي في إطار نقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الجانب السعودي والأطراف الدولية إلى القيادة في صنعاء في ما يتصل بحلحلة الوضع.

وقال:” نحن نطالب بالحقوق المشروعة والعادلة للشعب اليمني، وفي مقدمتها ملف المرتبات.. معربا عن أسفه لاستهداف دول تحالف العدوان للملف الاقتصادي وفي مقدمة ذلك البنك المركزي والعملة”.

وأضاف عبدالسلام “كنا مرنين في الدخول إلى هدنة مستدامة أو طويلة يتم فيها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز وفقا لميزانية العام 2014م، والدخول في نقاشات أوسع تؤدي إلى وقف الحرب، وإنهاء الحصار بشكل كامل، وخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن ثم التهيئة للحوار السياسي بين اليمنيين وصولا إلى حل سياسي دائم”.

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