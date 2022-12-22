شاهد.. معرض في طهران تخليدا لذكرى الشهيد اليمني

العالم - مراسلون

وقال قيادي في المعارضة البحرينية المهدي موسوي البحراني لمراسل قناة العالم: "الجمهورية الاسلامية الايرانية مركز محور المقاومة، وخيمة الاسلام والمسلمين في العالم، فاليس من الغريب من اشعب الايراني الذي اعطى التضحيات، أن تحتضن عاصمته طهران مثل هذه الفعالية، باعتبارها حاضنة لكل المقاومة والشعوب المجاهدة في العالم، الشعب اليمني شعب مظلوم كما كان الشعب الايراني مظلوم في ايام حرب النظام البائد في العراق ضد الشعب الايراني المسلم، كذلك اليوم الشعب اليمني يتعرض لابشع الانتهاكات والجرائم".

تضمن المعرض أروقة شملت مواضيع مختلفة منها التعريف بقادة أنصار الله، وكذلك تبيين مظلومية الحجاج اليمنيين والإيرانيين في موسم الحج وبعض الشهداء الذين سطروا الملاحم وصور متشابهة من قياديين إيرانيين ويمنيين.



وقال أمين عام اتحاد طلاب اليمن عبد الملك محمد فايع لمراسلتنا: "يتضمن المعرض على ثلاثة محاور، المحور الاول عرض مظلومية الشعب اليمني والظلم الذي يتعرض له الشعب اليمني خلال ثمان سنوات من العدوان، والمحور الثاني الانتصارات التي قدمها ابطال الجيش واللجان الشعبية في اليمن خلال ثمان سنوات، والمحور الثالث العمليات البطولية التي أنجزت خلال ثمان سنوات من العدوان".

رسائل مختلفة حملها المعرض في طياته، أهمها التعريف بجرائم العدوان السعودي، وتقديم جزء من وفاء الشهداء الذي سيبقى خالدا في أذهان وذاكرة الأمة.

معرض تضمن صور شهداء عكست الصمود والتضحيات التي بذلها الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأميركي السعودي.