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وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقال جميع اعضائها في البلاد

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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