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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزارة الامن الايرانية: تم ايضا العثور على معلومات عن الرابط الرئيس للموساد في دولة اوروبية وسيجري الاعلان عن النتائج فور اكتمال التحقيقات
وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقال جميع اعضائها في البلاد
محمد عبدالسلام:زيارة الوفد العماني الى صنعاء تأتي استكمالا لما يجري من نقاشات حول السبل الكفيلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار ولايتم السلام بدونهما
رويترز: وزارة الخزانة الاميركية تعلن فرض حظر على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري
واشنطن تعلن تزويد أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسحب منم منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس بالضفة الغربية بعد اعتقالها لحد الفلسطينيين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسحب منم منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس بالضفة الغربية بعد اعتقالها لحد الفلسطينيين
مصادر فلسطينية: تبادل لاطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى محاصرتها لبناية في منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس بالضفة الغربية
وزير الخارجية الايراني: السعودية هي من بادرت الى قطع العلاقات وكلما كان السعوديون مستعدين لتطبيع العلاقات الثننائية فسترحب ايران بذلك
وزير الدفاع الروسي: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
وزارة الامن الايرانية: تم ايضا العثور على معلومات عن الرابط الرئيس للموساد في دولة اوروبية وسيجري الاعلان عن النتائج فور اكتمال التحقيقات
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.