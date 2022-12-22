حجم التجارة بين إيران والصين 14.6 مليار دولار بنمو 11 بالمائة

العالم - ايران

وأعلنت الجمارك الصينية أن تجارة البلاد مع إيران خلال الأشهر الـ11 الماضية نمت بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 14 مليار و 600 مليون دولار.

وبلغت التبادلات بين إيران والصين في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ما قيمته 13 مليارا و 100 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، نمت واردات الصين من إيران خلال الاشهر الـ 11 الماضية من العام الجاري بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت 6.5 مليار دولار.

كانت الصين قد استوردت ما قيمته 5 مليارات و 750 مليون دولار من السلع الإيرانية في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

كما زادت صادرات الصين إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 8 مليارات و550 مليون دولار، في نفس الفترة من العام السابق، صدرت الصين 7 مليارات 330 مليون دولار من البضائع إلى إيران.

بلغ الميزان التجارى للبلدين فى 11 شهرا من هذا العام 2.5 مليار دولار لصالح الصين.

زيادة بنسبة 39 بالمائة في صادرات الصين إلى إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022

وبحسب هذا التقرير، نما إجمالي التجارة بين البلدين في الشهر الحادي عشر من عام 2022 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالشهر السابق وبلغ 1 مليار دولار و261 مليون دولار.

في نوفمبر من هذا العام، استوردت الصين 326 مليون يورو من البضائع من إيران وصدرت 935 مليون يورو من البضائع إلى إيران. وانخفضت واردات الصين من إيران هذا الشهر بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ، لكن صادرات الصين إلى إيران زادت بنسبة 39 بالمائة.