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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد 'دراغمة' من نابلس

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد 'دراغمة' من نابلس
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة (23 عامًا)، من طوباس بالضفة الغربية، وأحد اللاعبين المحترفين في النوادي الرياضية، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال اقتحام نابلس فجر اليوم الخميس".

العالم- فلسطين

وقالت الجهاد في بيان لها: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد الرياضي، لنؤكد أن دم الشهداء الذي ينزف على امتداد ساحات الوطن، سيزيد من انتفاضة مقاومتنا المتصاعدة، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجرام الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وأكدت أن "استمرار جرائم القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا، واستباحة أرضنا ومقدساتنا لن يمنح كيان الاحتلال الأمن على حساب دمنا، والإفلات من رد المقاومة ورصاص المجاهدين الذي لن يوجه إلا إلى صدر العدو".

وأضافت "نشد على يد سواعد مقاتلينا في كتيبة نابلس - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا، الذين يصنعون الملاحم البطولية ويجعلون من اقتحام المدن والبلدات جحيماً على المعتدين، ويتصدون بكل عزيمة وقوة لعدوان المحتل".

وتقدمت الجهاد ب"خالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في طوباس، سائلة الله عز وجل أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، وشفيعاً لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا حتى تحقيق تطلعاته وآماله بالحرية".

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