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زيلينسكي يؤكد أن بلاده لن تستسلم لروسيا +فيديو

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ الحرب، دخل الرئيس الأوكراني على وقع التصفيق مقر الكونغرس الأميركي الذي اجتمع بمجلسيه للاستماع لخطاب زيلينسكي. 

العالم - خاص بالعالم

وبعد أن التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وعقد وإيّاه مؤتمرا صحافيا مشتركا شكره فيه على قراره تزويد كييف بمنظومة باتريوت المتطوّرة للدفاع الجوّي، استهلّ زيلينسكي خطابه أمام المشرّعين الأميركيين.

وحرص الرئيس الأوكراني على إقناع الكونغرس، بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا. مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أبداً للقوات الروسية، مشدّداً على أنّ المساعدة الأميركية لكييف 'ليست صدقة' بل هي 'استثمار' في الأمن العالمي.

وقال الرئيس الأوكراني: "خلافا لأسوأ التوقّعات، أوكرانيا لم تسقط، أوكرانيا حيّة وتقاتل، قواتنا صامدة في مواقعها ولن تستسلم أبداً.. 'أودّ أن أشكركم، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون' تقديمها لاحقا أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

من جهته، اعتبر بايدن أن روسيا تعكف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وأنها تستخدم الشتاء سلاحا، كما اتهم بوتين بتصعيد هجماته ضد المدنيين، ولا نية لديه لوقف هذه 'الحرب وجدد بايدن عزمه التوقيع على قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا.

كما كشف عن الدفعة الجديدة من المساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، وقال إن واشنطن ستوفر بطاريات باتريوت وستدرب الأوكرانيين على استخدامها.

وقال بايدن: "قدمنا مليارات الدولارات كمساعدات لكييف، للتأكد من قدرة الحكومة الأوكرانية على تقديم الخدمات الأساسية'يشرفنا أن ندعمكم ضد هذه الحرب الوحشية" حسب تعبيره.

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل لأول مرة نظام باتريوت للدفاع الجوي، القادر على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية القصيرة المدى وغيرها. موضحا أن المساعدات الجديدة توفر لأوكرانيا قدرات دفاع جوي وضربات دقيقة، بالإضافة إلى الذخائر الإضافية والمعدات الأساسية.

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