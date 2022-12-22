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ارتدادات فضائح مهرجان ميدل بيست السعودي في الاعلام الدولي

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

ما تزال ارتدادات الفضائح التي خرجت من مهرجان ميدل بيست في السعودية حاضرة في الاعلام الدولي.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. موقع ميدل إيست آي كشف عن نطاق عمليات التحرش التي حصلت خلال المهرجان. الموقع نشر إفادات من نساء حضرن المهرجان وكشفن كيف تعرضن للتحرش العلني والمباشر.

وشهدت شبكات التواصل غضبا عارما ازاء المستوى الذي وصلت إليه هذه المهرجانات في السعودية من مشاهد غريبة عن المجتمع العربي والإسلامي، حيث كتبت "كلثوم" مغردة: "غبي من يظن الحرام تطور، اصحوا يا ناس هذا يضر بالمسلمين. سمعتنا تدمر بسبب ناس جاهلة وما عندها اخلاق والمسلمين تروح اخلاقهم بسبب ناس مثل هيك عيب والله. عيب فيديو مقرف لناس مقرفة بمكان مقرف (اقصد ميدل بيست )".

وجاء في حساب "الشيخ نمر شهيدا" حول هذا الموضوع: "المملكة تعيب على الآخرين بشذوذهم، ومهرجان ميدل بيست وموسم الرياض خير شاهد، والقائمة تطول".

أما "محمد أردوغان" غرد حول هذا الموضوع كاتبا: "الصور التي تصل من حفلات ما يسمى ميدل بيست، في بلاد الحرمين مقززة، مقرفة، محزنة! تحرش، شذوذ، رقص، فحش".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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